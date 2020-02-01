الشيخ قاسم: صفقة ترامب تنهي وجود فلسطين وتشرعن الكيان

2020/02/01 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّ “صفقة ترامب هي خطوةٌ خطرةٌ جداً لأنَّها تنهي وجود فلسطين وتؤسس لشرعنة الكيان “الاسرائيلي”، ولكن في آن معاً هذه الصفقة باطلة، لأنَّ الطرف الآخر المعني وهو الفلسطيني لم يوقّع عليها ولم يوافق عليها”.ووصف الشيخ قاسم أمريكا بأنها ليست وسيطاً نزيهاً للحلّ، فهي كاذبة وتمضي […]

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