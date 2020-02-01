هزة أرضية تضرب الكويت ويشعر بها سكان عدد من مناطق البصرة

2020/02/01 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت (01 شباط 2020)، بأن أهالي المناطق الحدودية في محافظة البصرة مع دولة الكويت استشعروا بهزة أرضية فجر اليوم.

وقال مراسلنا، إن أهالي غرب وجنوب محافظة البصرة، وخور الزبير، وسفوان، وام قصر، استشعروا بهزة أرضية فجر اليوم".

بدورها أكدت هيأة الأنواء الجوية الكويتية، وقوع هزة أرضية بقوة 3.2 فجر اليوم 1/2/2020 شمال الكويت.

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت (01 شباط 2020)، قرب إطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة للمديريات التابعة لها خلال العام الحالي.

وقال العطا في تصريح صحفي، إن "المحافظة ستطلق قريبا الدرجات الوظيفية للعام الحالي 2020 ضم

بغداد اليوم ـ ميسان

نفى محافظ ميسان، علي دواي، الجمعة، وجود اية اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ ميسان علي دواي ترأس الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة العليا الخاصة بالإجر

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن موعد اطلاق رواتب موظفيها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك تابعت وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثان

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