2020/02/01 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت (01 شباط 2020)، ضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط والتعليمات في أم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط طائرة مسيرة في مطار النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت (01 شباط 2020)، ضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط والتعليمات في أم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط طائرة مسيرة في مطار النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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