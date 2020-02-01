الشرطة الأمريكية تعتقل قيادياً عراقياً في تنظيم القاعدة بولاية أريزونا

2020/02/01 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عراقي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، متهم بتزعم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، بحسب ما أعلنت الجمعة.

وعلي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب للمثول أمام القضاء العراقي بتهم مرتبطة بمقتل عنصري شرطة عراقيين.

وبحسب مصادر أمنية، كان النوري قائدا لمجموعة تتبع للقاعدة في مدينة الفلوجة العراقية، كانت قد خططت لعمليات استهداف ضد قوات الشرطة.

ويتهم النوري، إلى جانب أفراد من القاعدة، بإطلاق النار وقتل عنصري شرطة يتبعان لمديرية أمن الفلوجة في هجومين منفصلين في 2006، أحدهما برتبة ملازم أول.

وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري، تم بموجبها توجيه طلب تسليم بحقه إلى الولايات المتحدة، ما أدى لاعتقاله على ضوء توجيهات وزارة العدل الأميركية للسلطات المحلية في فينيكس.

وكان القاضي جون بويل قد أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري بتاريخ 29 أغسطس، تم اعتقاله بموجبها، وذلك عقب مطالبة القضاء العراقي السلطات في الولايات المتحدة بتسليمه كمطلوب للعراق، حيث صدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحقه.

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ووفقا لوكالة "إيرنا" للأنباء أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي

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وأضاف نجاد في رسالة نشرها عبر قناته الخاصة على موقع "تليغرام"، أن "هن

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