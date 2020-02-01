2020/02/01 | 09:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “نادي اربيل تعاقد مع نجم منتخب العراقي ياسر قاسم”.ياسر قاسم سبق ان مثل عديد من الأندية الإنكليزية منها ( برايتون، لوتون، ماكسفيلد، سويندن تاون، نورجامب تاون).ولعب في بداية هذا الموسم مع نادي اوريبرو السويدي.وسبق ان مثل منتخب العراقي في العديد من البطولات الدولية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ياسر قاسم لاعباً لنادي اربيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر قاسم لاعباً لنادي اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر قاسم لاعباً لنادي اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).