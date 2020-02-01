الانتفاضة …ومرحلة قطف الثمار.. كامل عبد الرحيم

2020/02/01 | 09:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: كامل عبد الرحيم من الممكن اعتبار يوم غد 1/2/2020 ، يوماً حاسماً في عمر الانتفاضة الوطنية التي تفجّرت يوم 1/10 /2019 ، ويوم غد يبتدئ موسم قطف الثمار ، ونرجو أن يكون المحصول وفيراً .السيد مقتدى الصدر رجل سياسي قبل كل شيء ، ودعوته لعودة جمهوره إلى الساحات ، وبسرعة هذا اليوم ، […]

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