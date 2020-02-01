2020/02/01 | 09:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر فجر اليوم السبت، منطقة صفوان جنوب البصرة.وبحسب مراصد رسمية فان الهزة الارضية تبعد 15 كم جنوب غرب مدينة صفوان، في محافظة البصرة، جنوبي العراق.واوضحت ان هذه الهزة تضاف الى النشاط الخفيف الذي شهدته منطقة الزبير في البصرة قبل ايام قليلة.ولم تشر المصادر الى وقوع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية تضرب منطقة صفوان جنوب البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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