محافظة بغداد تبين أسباب تأخر رواتب المعلمين وتؤكد قرب اطلاقها

2020/02/01 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عزت محافظة بغداد، اليوم السبت، اسباب تأخر اطلاق رواتب المعلمين والمدرسين الى تأخر المديريات في بغداد باعداد الحسابات الختامية للعام الماضي 2019 وقال النائب الاداري لمحافظ بغداد كريم خلف محمد، إن “وزارة المالية لا تصرف الرواتب الى اي مؤسسة ما لم تتسلم حساباتها الختامية للعام الماضي الامر الذي حصل مع رواتب المعلمين […]

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