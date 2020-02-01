2020/02/01 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود عثمان يؤكد لـ/لنينا/ عدم امكانية الكتل السياسية على التوافق لترشيح رئيس الوزراء المقبل .. ويحدد طريقين لاختياره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 09:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عثمان يؤكد لـ/لنينا/ عدم امكانية الكتل السياسية على التوافق لترشيح رئيس الوزراء المقبل .. ويحدد طريقين لاختياره) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود عثمان يؤكد لـ/لنينا/ عدم امكانية الكتل السياسية على التوافق لترشيح رئيس الوزراء المقبل .. ويحدد طريقين لاختياره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).