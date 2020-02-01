هزة أرضية تضرب الحدود العراقية - الكويتية

2020/02/01 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية،اليوم السبت، الحدود العراقية - الكويتية وكانت بقوة 3.2 على مقياس ريختر...

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