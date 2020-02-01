شاهد..هطول كثيف للثلوج في مدينة السليمانية بالعراق

2020/02/01 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساقطت الثلوج بكثافة يوم امس في مدينة السليمانية شمال العراق.

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