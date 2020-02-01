شاهد..اجراءات الوقاية من كورونا في مطار بغداد

2020/02/01 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر بيان عن خلية الإعلام الحكومي العراقي بشأن فيروس كورونا وآخر إجراء مع الوافدين من الصين الى العراق....

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