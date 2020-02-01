2020/02/01 | 09:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تصدر الحكومة الاتحادية العراقية أي قرار بعد بشأن السفر الى الصين – صورة من ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تنصح مواطنيها بعدم زيارة الصين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تنصح مواطنيها بعدم زيارة الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).