2020/02/01 | 09:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت القاعدة الواقعة الى الجنوب من الموصل الى قصف متكرر العام الماضي – صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم بالصواريخ على قاعدة تضم أمريكيين قرب الموصل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم بالصواريخ على قاعدة تضم أمريكيين قرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).