هزة أرضية تضرب حدود العراق مع الكويت

2020/02/01 | 09:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةضربت هزة ارضية، السبت، بقوة 3.2 على مقياس ريختر حدود العراق مع الكويت.وذكرت مراصد رسمية، إن "هزة ارضية ضربت فجر اليوم، شمال الكويت".وأضافت، أن "الهزة الارضية تبعد 15 كم جنوب غرب مدينة صفوان، في محافظة البصرة".وبينت، أن "هذه الهزة تضاف الى النشاط الخفيف الذي شهدته منطقة الزبير في البصرة قبل ايام قليلة".

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