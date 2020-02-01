برلمانية تتحدث عن مافيا مستشارين تتلاعب بمقدرات الشعب وتكشف اسم مستشار متورط

2020/02/01 | 09:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتحدثت النائب عالية نصيف، السبت، عن مافيا مستشارين تتلاعب بمقدرات الشعب، مطالبة الجهات الرقابية بفتح تحقيق على أعلى المستويات في جولة التراخيص الخامسة والجولات التي قبلها وعقود الكهرباء ومحاسبة المتورطين فيها.وكشفت نصيف، في بيان عن "وجود مافيا عميقة لنهب ثروات الشعب من خلال مستشارين يعملون لمصلحة جهات خارجية تتلاعب بمقدرات العراق، مثل المدعو سالم الجلبي عراب عقود النفط والكهرباء والذي يتدخل بخبث في كل العقود الدولية، وصديقه غسان الأشقر صاحب الشركة الوهمية الكندية التي أحيل إليها عقد أنبوب النفط العراقي الأردني، علماً بأن هذا الشخص هو مدير سابق لشركة محكوم عليها بالفساد لتقديمها الرشا لمسؤولين في ليبيا والجزائر، فكيف يحال إلى شركته الوهمية عقد مخمن بـ ١٨ مليار دولار؟".وأضافت، أن "مافيا المستشارين كان لها دور في جولة التراخيص الخامسة والجولات التي سبقتها، بالإضافة إلى عقود الطاقة في الناصرية وكركوك وغيرها، وسنعرض للشعب العراقي نماذج كثيرة للسرقات والعقود المليئة بالفساد".وشددت نصيف، على "ضرورة تدخل هيئة النزاهة والادعاء العام والجهات الرقابية كافة وفتح تحقيق في هذه القضايا وإعلان النتائج للرأي العام".

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