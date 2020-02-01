لليوم الثاني.. القوات الأمنية تبحث عن مختطفي حادثة ’’قرة تبة’’ بديالى

2020/02/01 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (01 شباط 2020)، باستمرار عمليات البحث عن مختطفي طريق قرة تبة لليوم الثاني على التوالي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية المشتركة مازالت تواصل عملية البحث لليوم الثاني على التوالي عن سبعة مختطفين على طريق قرة تبة- جبارة في أطراف ناحية قرة تبة (110 كم شمال شرق بعقوبة)، من أجل تبيان مصيرهم بعدما خطفهم داعش مساء الجمعة".

وأضاف، أن "اجتماعاً أمنياً موسعاً سيُعقد في قرة تبة للإعداد لخطة موسعة لتأمين الطرق الخارجية، وسد الفراغات، وتعزيز القاطع بقوات اضافية لتفادي تكرار الخروقات".

وكان تنظيم داعش قد اختطف، مساء الجمعة، سبعة مدنيين بينهم طلاب في سيطرة وهمية على طريق قرة تبة- جباره، واقتادهم الى جهة مجهولة، فيما عُثر يوم امس على جثة احد المختطفين.

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وقال نصر الله في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، إن "

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