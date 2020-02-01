الصين تسجل رقماً قياسياً بعدد ضحايا ’’فيروس كورونا’’

2020/02/01 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلنت السلطات الصينية، السبت (1 شباط 2020)، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان، "حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 كانون الثاني/ يناير بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارت 259 شخصا الحياة، وتعافي 243 شخصا".

وأضافت بحسب البيان أنه "تم رصد 2102 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، وتم الكشف عن 13 إصابة في هونغ كونغ و7 في ماكو، و10 حالات في تايوان".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في البلاد.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسجيل حالة سابعة بفيروس كورونا.

هذا وأفادت تقارير بأن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

بغداد اليوم-متابعة

في الساعة الحادية عشرة من ليل الجمعة في لندن لم تدقّ ساعة بيغ بن الشهيرة كونها تخضع للصيانة، لكنّ الآلاف من مؤيّدي بريكست احتشدوا أمام مبنى البرلمان، حيث احتفلوا على وقع التصفيق والنشيد الوطني بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

بغداد اليوم-متابعة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عراقي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، متهم بتزعم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، بحسب ما أعلنت الجمعة.

وعلي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب للمثول أمام القضاء العراقي بتهم مرتبطة بمقتل عنص

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، عن حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة بعد تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس "كورونا"، مؤكدا خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار الوباء.

وقال عازار، في مؤتمر صحفي عقده في البيت

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