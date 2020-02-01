هجوم بخمس قذائف على قاعدة القيارة شمالي العراق

2020/02/01 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت قاعدة عسكرية تأوي قوات أميركية في شمال العراق لهجوم بقذائف صاروخية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية، السبت.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بسقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوي التي تستضيف قوات التحالف الدولي لقتال داعش بقيادة الولايات المتحدة.وأوضحت الخلية في بيان"أن القذائف سقطت ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر دون خسائر بشرية أو مادية".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، تعرضت عدة قواعد عراقية تأوي قوات أميركية، وكذلك مقر السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء، إلى هجمات متكررة أسفرت إحداها عن مقتل متعاقد أميركي.

بيد أن وتيرة الهجمات زادت بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية مطلع يناير قرب مطار بغداد، ردا على مقتل المتعاقد الأميركي.

ويعتبر سليماني الأب الروحي للمليشيات العراقية الموالية لإيران والتي تتهمها الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف قواتها وسفارتها في العراق.

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