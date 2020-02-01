في أريزونا.. الشرطة الأميركية توقف قيادي بالقاعدة

2020/02/01 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عراقي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، متهم بتزعم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، بحسب ما أعلنت الجمعة.وعلي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب للمثول أمام القضاء العراقي بتهم مرتبطة بمقتل عنصري شرطة عراقيين.وبحسب مصادر أمنية، كان النوري قائدا لمجموعة تتبع للقاعدة في مدينة الفلوجة العراقية، كانت قد خططت […]

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