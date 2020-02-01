محافظة بغداد ستطلق قريباً الدرجات الوظيفية للعام الحالي 2020

2020/02/01 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت محافظة بغداد، السبت، عزمها إطلاق “آلاف” الدرجات الوظيفية قريباً، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بعد إحالة “عدد كبير” من الملاكات التربوية على التقاعد بحسب قانون التقاعد الجديد.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية، إن “المحافظة ستطلق قريباً الدرجات الوظيفية للعام الحالي 2020 ضمن حركة الملاك لعام 2019، […]

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