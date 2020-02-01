الشريفي: الظروف الفنية غير جاهزة لاجراء انتخابات مبكرة

2020/02/01 | 10:04 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، السبت، إمكانية إجراء انتخا...

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