2020/02/01 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، السبت، أن منتصف الشهر الحالي سيشهد إنهاء المرحلة الرابعة من أعمال الصيانة في طريق محمد القاسم وإعادة فتح الطريق.وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “أعمال الصيانة في طريق محمد القاسم مستمرة”.وأضافت، أنه تم “تحقيق نسب إنجاز متقدمة بالعمل، وستتم إعادة فتح الطريق أمام حركة السير والمرور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح سريع محمد القاسم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح سريع محمد القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).