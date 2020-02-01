كردستان تمنع دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين بعد منتصف الشهر الماضي

2020/02/01 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

قررت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، السبت (01 شباط 2020)، منع دخول الأجانب القادمين من الصين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الداخلية دعت مواطني الاقليم الى عدم السفر الى الصين ومنعت ودخول الاجانب من المنافذ الحدودية المسافرين الى الصين بعد 14 كانون الثاني".

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، عدم وجود تحفظ أو اعتراض من قبل الائتلاف على ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء، لافتة الى انه مع

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت خلية الاعلام الحكومي، الجمعة، بياناً بشأن فيروس "كورونا" الذي انتشر في الآونة الاخيرة في الصين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة الوزارية العليا اجتمعت لمتابعة تفشي فيروس كورونا المست

بغداد اليوم-بغداد

جددت الولايات المتحدة الامريكية، الجمعة، دعوتها لحماية الناشطين والمتظاهرين في العراق.

وذكرت السفارة الامريكية، في بغداد، في بيان، أن "الولايات المتحدة دعت مراراً وتكراراً إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية المتظاهرين والصحفيين

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