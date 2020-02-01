إدارة ترامب تعمل على حظر رعايا /6/ دول من الدخول إلى أميركا

2020/02/01 | 10:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن القائم بأعمال وزير #الأمن الداخلي في #الولايات_المتحدة، تشاد وولف، أن ترامب سيُصدر صيغة موسعة من حظر الدخول إلى أميركا.وقال وولف في اتصالٍ هاتفي مع […]

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