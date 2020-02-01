شاهد: حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

2020/02/01 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لجأ قائد سيارة أجرة صيني إلى حيلة ذكية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس “كورونا”، الذي تسبب في حالة ذعر على مستوى العالم في الآونة الأخيرة وأودى بحياة 213 شخصًا على الأقل في الصين، حيث قرر ارتداء بدلة واقية كاملة أثناء قيامه بنقل الركاب بالعاصمة “بكين”.ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات للسائق، صورتها إحدى […]

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