فخامة الرئيس

2020/02/01 | 10:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد اطلقت دعوتك للكتل السياسية طبعا الكتل السياسة الكبرى في البرلمان .لترشيح رئيس مجلس وزراء مؤقت خلال ثلاثة ايام تنتهي مساء السبت القادم والا ؟؟؟ هذه الا يافخامة الرئيس […]

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