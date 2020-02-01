أين ساسة العراق أس البلاء من رحمة الفقراء وتراحم الضعفاء ؟!

2020/02/01 | 10:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج اليوم أدهشني رجل مسن فقير بصنيعه الرحماني حين أسرني بسر مفاده ، أنه “يدفع مالا الى مراهق إعتاد صيد العصافير بطرق مبتكرة ومن ثم حبسها داخل القفص ليبيعها […]

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