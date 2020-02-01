2020/02/01 | 10:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 258 حالة منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية.كما تمّ تسجيل ما يزيد على 1347 حالة إصابة إضافية في هوبي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 11 ألفاً في البلاد؛ معظمهم في هوبي.وكانت الحصيلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 258 حالة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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