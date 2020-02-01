عودة جديدة لـ سيناريواهات الكواتم في بغداد ..

2020/02/01 | 10:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افادت وسائل اعلام محليةبأن مدنياً قتل بنيران الأسلحة الكتامة في منطقة أبو غريب غربي بغداد.

وقالت بحسب مصادرها إن "مسلحين مجهولون، فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء ابو غريب مما ادى الى مقتله في الحال ".

فيما يذكر ان منطقة ابو غريب تشهد بين الحين و...

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