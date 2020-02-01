فائق الشيخ يـقترب من تسنم منصب

2020/02/01 | 10:39 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشفت وسائل اعلام محلية، عن مصدر سياسي اليوم عن نية كبيرة للرئيس الجمهورية تكليف النائب فائق الشيخ علي يوم غد

و كشف المصدر في تصريح صحفي قوله "هناك حديث ومعلومات كثيرة ان برهم صالح ينوي ترشيح فائق الشيخ علي يوم غد السبت وذلك رغبة للمتظاهرين ويرمي الكرة في ملعب مجلس النواب في حال ا...

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