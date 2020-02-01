وضع في إدلب وأنشطة تركية فيها

2020/02/01 | 10:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حررت القوات المسلحة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني معرة النعمان، ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، من المجموعات الإرهابية في المعركة العنيفة ضد المقاتلين الموالين لتركيا.وتشعر أنقرة بالقلق […]

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