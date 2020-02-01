تعرف على اخر إحصائية لڤايروس كورونا

2020/02/01 | 10:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموع الحالات المؤكدة (9926) حالة و على النحو التالي: 213 حالة وفاة 222 تم السيطرة عليها الدول حسب أعداد الحالات الحالية الآن: 9،783 المنبع الرئيسي الصين 🇨🇳 19 تايلاند 🇹🇭 […]

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