فيديو : بيع الحيوانات المتسببة في انتشار فيروس كورونا سراً رغم حظرها بالصين

2020/02/01 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا تزال أسواق الباعة في الصين تبيع الحيوانات البرية الحية سرًا، بالرغم من حظر الحكومة هذا الأمر لتسببه في انتشار فيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية وعدد من بلدان العالم.ويعتقد الخبراء أن فيروس كورونا القاتل ، الذي أودى بحياة 213 شخصًا على الأقل وأصاب أكثر من 9،900 في جميع أنحاء العالم، […]

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