بالفيديو | كوردستان تحيي الذكرى 16 لـ

2020/02/01 | 10:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت مراسم إحياء الذكرى في منتزه سمي باسم "الشهيد سامي عبد الرحمن" الذي أصبح فيما بعد أكبر متنزه في إقليم كوردستان – صورة: كوردستان 24

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