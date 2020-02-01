ضبط ادوية بشرية وطائرة مسيرة مخالفة للقانون بمطار بغداد الدولي

2020/02/01 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، ضبط ادوية بشرية وطائرة مسيرة بدون موافقات رسمية بجمرك مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “السلطة الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي، تمكنت من ضبط أدوية بشرية (تستخدم في قسطرة القلب والشرايين) مخالفة للضوابط والتعليمات في أمتعة احد المسافرين قادم من برلين في […]

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