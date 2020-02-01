2020/02/01 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية الناصرية، اليوم السبت، عن تنفيذ حملة موسعة خدمات مربع المدينة لتنظيف جسور المدينة والشوارع والتقاطعات.وقال مدير بلدية الناصرية قحطان عدنان في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الكوادر ستقوم برفع النفايات والانقاض وبقايا حرق الاطارات من الشوارع وجعل جميع الطرق سالكة لحركة تنقل المركبات بدون معوقات وبالتعاون مع المتظاهرين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلدية الناصرية تطلق حملة لتنظيف الجسور ورفع النفايات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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