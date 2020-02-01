2020/02/01 | 10:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة #العرب اللندنية : تلقى زعيم التيار الصدري إشارة جديدة على فشله في الوصول إلى المكانة التي يريدها، عندما أحبط خصمه وألد أعدائه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تكليف الوزير […]

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