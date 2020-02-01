2020/02/01 | 10:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التميمي يقصف #الصدر : كنت واثقاً بأنه لن يترك المظاهرات بسلام ، لن يقبل أن تستمر ثورة الشباب السلميين بعيدة عن غروره وعقده المحمومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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