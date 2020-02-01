أسعار صرف الدولار تشهد استقرارا نسبيًا في الأسواق المحلية

2020/02/01 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم السبت استقراراً نسبياً.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.950 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.500 دينار.سعر شراء الدولار = 120.500 دينار.

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