شاهد : وسط ذهول المصلين وفاة إمام مسجد بالوراق أثناء خطبة الجمعة

2020/02/01 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحتشاد مئات المواطنين أمام أحد المساجد بمنطقة الوراق بالجيزة، بعد وفاة خطيب المسجد خلال خطبة الجمعة.وتوضح الصور المئات من المصلين وهم يقفون في ذهول أمام مسجد بعد وفاة الإمام خلال خطبته اليوم الجمعة وسط حشود من المصلين.وأثار المنشور المتداول حزن رواد التواصل الاجتماعي داعين لخطيب […]

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