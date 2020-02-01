إعادة فتح الطريق محمد القاسم في منتصف الشهر الحالي

2020/02/01 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت أمانة بغداد، السبت، أن منتصف الشهر الحالي سيشهد إنهاء المرحلة الرابعة من أعمال الصيانة في طريق محمد القاسم وإعادة فتح الطريق.وقالت الأمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “أعمال الصيانة في طريق محمد القاسم مستمرة”.وأضافت، أنه تم “تحقيق نسب إنجاز متقدمة بالعمل، وستتم إعادة فتح الطريق أمام حركة السير والمرور […]

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