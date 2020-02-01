استمرار التظاهرات السلميّة في ظل الاستقرار الأمني بالمحافظات

2020/02/01 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظات الفرات الأوسط والجنوب، اليوم السبت، استمرار التظاهرات السلمية في ظل الاستقرار الأمني.

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