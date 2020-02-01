مستشار عبد المهدي: تحديد الأرض أهم معوقات الاستثمار في العراق

2020/02/01 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تحديد الأرض أهم معوقات الاستثمار في العراق.

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