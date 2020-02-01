2020/02/01 | 10:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزير التربية، سها العلي بك، متابعتها لمسالة تأخر رواتب موظفي التربية، كاشفة عن اطلاقها مطلع الاسبوع المقبل.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى، إن “وزير التربية سها خليل العلي بك تابعت وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثاني الحالي وذلك لمعرفتها بأهمية هذا الملف المرتبط بحياة الموظفين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن إطلاق رواتب موظفيها مطلع الأسبوع المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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