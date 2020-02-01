2020/02/01 | 11:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تشهد ساحات وميادين العاصمة العراقية #بغداد، ومدن جنوب ووسط البلاد، اليوم السبت، تظاهراتٍ حاشدة عشية دخول الحراك العراقي شهره الخامس على التوالي منذ تفجر #الاحتجاجات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة أشهر على تظاهرات العراق.. “السلمية” سلاحُ المحتجين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة أشهر على تظاهرات العراق.. “السلمية” سلاحُ المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).