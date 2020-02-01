ريال مدريد يبحث على الثلاثة نقاط من اتلتيكو مدريد

2020/02/01 | 11:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو في الساعة السادسة بتوقيت مكه مساء اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني، ويدخل الملكي المباراة متصدرا جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما يحتل الروخي بلانكوس المركز الخامس برصيد 36 نقطة قبل انطلاق مباريات […]

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