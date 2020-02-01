2020/02/01 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادية: قرارات لجنة الاستماع في هيئة الإعلام خاضعة للطعن أمام مجلس الاستئناف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية: قرارات لجنة الاستماع في هيئة الإعلام خاضعة للطعن أمام مجلس الاستئناف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية: قرارات لجنة الاستماع في هيئة الإعلام خاضعة للطعن أمام مجلس الاستئناف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).