مستشار عبد المهدي: قانون الاستمثار و الاحسن بين مثيلاته في دول الجوار.. هذه المعوقات

2020/02/01 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أهم معوقات الاستثمار في العراق.وقال صالح، في تصريح له، اليوم السبت، إن “قانون الاستثمار في العراق هو من أحسن القوانين بين مثيلاته في الدول المجاورة، إلا أن أكبر ما يعيق فرص الاستثمار هو عدم وجود خريطة استثمارية للأرضي المهيأة لأن تكون أراضي فرص استثمارية”.واضاف […]

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