انطلاق احتفالات عشرة الفجر في ايران

2020/02/01 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلقت اليوم السبت في جميع أنحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية احتفالات مناسبة “عَشَرة الفجر” ذكرى عودة مفجّر الثورة الاسلامية الامام الخميني الى طهران من منفاهُ في باريس عام 1979‎ .وتزامناً مع اللحظةِ التاريخية لوصولِ الامام الخميني الى مطار مهراباد في طهران عند التاسعةِ وثلاثين دقيقة بالتوقيتِ المحلي، تقرعُ اجراسُ المدارسِ والكنائسِ وتُطلِقُ السفنُ والقطاراتُ ابواقَها […]

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